Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
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Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek

Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle ana şebeke hattında büyük oranda tahribat yaşandığından dolayı başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığı, su probleminin 3 gün içinde tamamen ortadan kalkacağı duyuruldu.

Sinop Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle ana şebeke hattında büyük oranda tahribat yaşandığından dolayı başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığı, su probleminin 3 gün içinde tamamen ortadan kalkacağı duyuruldu.

Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, ilçemiz Yılanlık mevkisinde bulunan köprünün yıkılması ile birlikte ana şebeke hattımız tamamen yıkılmış ve 10 kilometre bağlantı hatlarında ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Az hasarlı hatlarımızdaki sorunlar kısa sürede tamamlanmış olup, ilçemize kısmi olarak su verilmiştir. Yaşanan heyelan nedeniyle ıslak olan zeminin kurumasıyla birlikte, Yılanlık ve Satı köyü mevkisindeki su hatlarımıza 1 hafta sonra ulaşılmış olup, hatlar onarılmaya başlanmıştır. Yıkılan köprü ve menfezlerin onarılmasıyla birlikte makine ve insan gücü artmış olup, ana şebekeye saniyede 5 litre su ilave edilmiştir. Ayrıca Satı köyü ve Yılanlık mevkisindeki kaynakların da 2-3 gün içerisinde ilavesiyle birlikte ilçemizin su problemi tamamen ortadan kalkacaktır. Bu zorlu süreçte göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz" denildi. - SİNOP

Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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