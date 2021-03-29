Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Sinop, Tokat ile Kastamonu'da denetimler devam ediyor.

Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Sinop, Tokat ile Kastamonu'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Sinop'ta iş yerleri ile cadde ve meydanlarda emniyet ekiplerince vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Ekipler, kentin işlek noktalarında sık sık maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunurken, zabıta ekipleri ise semt pazarlarında denetim yaptı.

???????- Tokat

Tokat'ta hareketli olan Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında polis ekipleri ve görevliler, esnaf ve vatandaşlarI Kovid-19 tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Berber ve kuaförlerde de HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de kent genelinde denetimlerde bulunuyor.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde polis, köylerde de jandarma ekiplerince yoğun denetimler sürüyor.

Vaka artışının en fazla yaşandığı illerden Kastamonu'da, polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Vladimir Putin
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:55:17. #1.16#
title