Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu

Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu Sinop'un Gerze ilçesinde 14 yaşındaki E.B. denizde gözden kayboldu.

Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde 14 yaşındaki E.B. denizde gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren genç yaklaşık 20 dakika suda kaldı. Yapılan aramalar sonucu çıkartılan genci hastanede hayata döndürmek için uzun süre müdahale edildi ancak genç hayatını kaybetti. Vatandaşlar yaşananın cankurtaran kulesinin önünde, denize girilmesi yasak bölgede olmasının Gerze Belediyesi'nin ihmali olduğunu söyledi.

Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre yanında birkaç arkadaşıyla denize giden E.B. Limaniçi mevkisinde denize girdi. Denize kendi isteğiyle mi girdiği yoksa dengesini kaybederek mi düştüğü bilinmeyen E.B. arkadaşlarının anlatımına göre denizde yüzemeyerek suyun derinliklerine doğru giderek gözlerden kayboldu. Yaklaşık 20 dakika suda kalan genç için vatandaşlar, 112 acil sağlık ekipleri ve amatör dalgıçlar seferber oldu.

Aramaların sonuç vermesiyle denizden çıkartılan gencin ilk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapıldı. Bu sırada gencin yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri Gerze Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.B.'yi uzun süre hayata döndürmeye çabaladı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Öte yandan olayın bir diğer yönü ise vatandaşlarca ihmal olarak yorumlandı. Cankurtaran kulesinin önünde ve denize girilmesi yasak olan bölgede gerçekleşen olay tedbirsizliği ortaya koydu. Vatandaşlarca Gerze Belediyesi'ne bağlı cankurtaranın çocuğa can simidi atmakla yetindiği, kurtarmak için bir çaba göstermediği de ifade edildi.

Durumu anlatan bir vatandaş, "Cankurtaran orada çocuğa simit atıyor. Atlayıp orada çocuğu kurtarmıyor. 20 dakika suyun içinde kaldı. Herkes orada dalıyor cankurtaran orada elleri önünde bağlı bekliyor. Belediyenin cankurtaranıymış. Orada tabelalar da var denize girmek yasak diye" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Kenan Doğulu Çağla Altunkaya
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gerze'de büyük ihmal: 14 yaşındaki genç cankurtaran kulesinin önünde boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:01:00. #1.15#

title