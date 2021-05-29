Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyecek
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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyecek

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri listesinde sekizinci sırada yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne, restorasyon çalışmaları nedeniyle bu yıl ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri listesinde sekizinci sırada yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne, restorasyon çalışmaları nedeniyle bu yıl ziyaretçi kabul edilmeyecek.

1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 11 ay önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İki yılda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak tarihi mekan, Bakanlık tarafından geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kentin en önemli turizm noktası olan müzeyi geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 79 bin 838 kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, müzede çok titiz bir restorasyon çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Kentin turizminde müzenin çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Süren, tarihi mekanın kısmen ziyarete açılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını vurguladı.

"Çalışmanın ilerlemesiyle böyle bir karar alındı"

Süren, yaz sezonunda kente gelen turların ilk adreslerinin müze olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde şu an restorasyon çalışması var. Çalışmaların tüm sahaya yayılmasıyla birlikte yüklenici firmanın da tabii ki taahhütleri var, belli bir sürede çalışmayı tamamlayarak Bakanlığımıza teslim etmesi gerekiyor. Bir yandan taahhütlerin yerine getirilerek restorasyonun tamamlanması gibi bir durum söz konusu, diğer yandan ise kısmen de olsa ziyarete açılması gibi yoğun bir talep var. Zaten çalışma başlar başlamaz yoğun talepler üzerine Bakanlığımız burayı ziyarete kapatmadı ama geldiğimiz nokta itibarıyla çalışmanın ilerlemesiyle böyle bir karar alındı."

Tarihi mekanın restorasyon devam ederken kısmen de olsa ziyarete tekrar açılmasının Bakanlığın tasarrufunda olduğunu ifade eden Süren, "Yüklenici ve müşavir firmalarla yaptığımız görüşmelerde çalışma tüm sahayı kapsadığı için şimdilik bu mümkün gözükmüyor ama Bakanlığımız tekrar bir tasarrufta bulunursa, açılması yönünde bir talimat verirse kamuoyundan gelen talepleri karşılamak adına bir çalışma yapabilir, çözüm arayışları içine girebiliriz." diye konuştu.

Süren, kentte diğer tarihi mekanların da turizme kazandırılması yönünde çalışmalarının olduğuna dikkati çekerek, bu yaz sezonunda ziyaretçilere alternatif turizm destinasyonları sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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