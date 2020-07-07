Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları başladı
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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

Sinop'ta 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları başladı
07.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:54

Sinop'ta 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösterilen tarihi mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmasının 2 yılda tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemede bulundu.

Restorasyon projesini yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 milyon 600 bin avroluk projenin tamamlanmasıyla tarihi mekanın ziyaretçilerine farklı bir görünümle hizmet vereceğini söyledi.

Sadece Sinop için değil, ülke turizmi adına da önemli bir projeye imza atıldığını vurgulayan Maviş, "Uzun yıllardır planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları resmen başlamış durumda. İki yılda tamamlanacak projenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Maviş, tarihi dokunun aslına uygun şekilde restore edileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında tarihi mekan içinde yeni sosyal alanlar ve farklı eserlerin sergileneceği deniz müzesi oluşturulacak. Yüklenici firmamız çalışmalara başlamış durumda. Çalışmalar süresinde cezaevinin bazı bölümleri ziyarete kapatılacak. İnşallah iki yıl sonunda tarihi cezaevimiz daha farklı bir görünüme kavuşacak."

Maviş, proje kapsamında cezaevini çevreleyen tarihi surların da restore edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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