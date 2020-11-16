Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı

Sinop'ta, Romanya'ya gitmek üzere tekneyle denize açılan sığınmacılar yakalandı.

Sinop'ta, Romanya'ya gitmek üzere tekneyle denize açılan sığınmacılar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Emniyet Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Akliman açıklarındaki teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aralarında kadınların da bulunduğu 80-85 kişi, Sinop'tan Romanya'ya kaçmak üzereyken sahil güvenlik ve emniyet ekiplerimizin ortak operasyonuyla yakalandı." dedi.

Sığınmacıların işlemleri teknede yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu