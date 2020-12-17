Sinop'tan kısa kısa
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Sinop'tan kısa kısa

17.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:30
Sinop'tan kısa kısa

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, vergi borcu için yeniden yapılandırma başvurularının 31 Aralık 2020'de sona ereceğini hatırlattı.

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, vergi borcu için yeniden yapılandırma başvurularının 31 Aralık 2020'de sona ereceğini hatırlattı.

Günaydın, AA muhabirine, yapılandırmada ciddi bir indirim yapılarak kolaylık sağlandığını söyledi.

Yapılandırma kanunlarından yararlanmak için borçlu mükelleflerin kuruma bir an önce başvuru yapmaları gerektiğini belirten Günaydın, "Kayıtlı mükelleflerimize bize kayıtlı olduğundan dolayı onlara ulaşıp bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki, 'Gelin bunları yapılandıralım, cezalarını kaldıralım ve ödemelerinizi 18 taksite bölerek kolaylaştıralım. 31Aralık 2020 tarihine kadar gerek vergi dairelerine gerekse ilçelerde bulunan Mal Müdürlüklerine başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor." dedi.

Günaydın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ve teması en aza indirmek amacıyla vergi dairesine gelmeden, www.gib.gov.tr internet adresi veya e-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine ulaşarak yapılandırma başvurularının yapabileceğini de kaydetti.

Boyabat

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ve dışı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Boyabat Belediyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Boyabat Panayır alanı mevkisinde toplanması sağlanan ticari taksiler, minibüsler ve şehirlerarası yolcu otobüsleri, Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu.

Araçlarının temizlik ve bakımlarına özen gösterdikleri için ticari taksi ve minibüs sürücülerine teşekkür eden Çetin, alınan önlemlerle salgını kısa sürede atlatacaklarını söyledi.

Araç sürücülerine temizlik seti hediye eden Çetin, "Bu set, her zaman kendi sağlığınız ve yolcularınızın sağlığı için aracınızda bulunup, gerektiği anlarda kullanacaksınız. Allah, hepinize sağlıklı ve bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerinde bulundu.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, Kovit-19 salgınının ilk günlerinden itibaren Boyabat Belediyesiyle işbirliği içinde toplu taşıma araçlarını her on günde bir dezenfekte ederek sürücülerin ve yolcularının sağlığına karşı koruyucu önlemler aldıklarını söyledi.

Denetlemelere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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