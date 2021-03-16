Sinop'tan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi
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Sinop'tan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

16.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:10
Sinop'tan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezince toplanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezince toplanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

"Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganıyla düzenlenen kampanyası çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.

Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, burada yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren tüm kamu kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.

Suriye'deki mazlum ve yardıma muhtaç insanları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Köroğlu, "Boyabat Gençlik Merkezi olarak bugün kardeşlerimize yardım göndermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize el uzatanlara kalbi anlamda teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bundan sonra da nerede hayır hizmeti varsa orada olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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