Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
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Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye

Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde son 3 günde 578 kişi ile 115 aracın feribot ile tahliye edildiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde son 3 günde 578 kişi ile 115 aracın feribot ile tahliye edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen tahliyelerde; Ayancık ve Türkeli'nde 15 Ağustos Pazar günü 46 araç, 16 Ağustos Pazartesi günü 53 araç ve 17 Ağustos Salı günü 16 araç olmak üzere 3 günde toplam 115 araç ve 578 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca balıkçı gemileri ve TIR'lar ile ekmek, meyve suyu, su, makarna, bisküvi, çocuk bezi, bebek maması ve ıslak mendil gibi temel ihtiyaçların Ayancık'a ulaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, yaraların hızla sarılacağı ve ulaşım konusunda meydana gelen hasarların giderileceği vurgulandı. 

Öte yandan sel felaketinin ilk gününden bu yana bölgede olan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde incelemek için tahliye seferini gerçekleştiren gemi mürettebatıyla ve bölgeden çıkan halkla bir araya gelmiş; ulaşım konusunda meydana gelen hasarların en kısa sürede giderileceğini söylemişti.

Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye
Sinop'tan 3 günde 578 kişiye feribotla tahliye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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