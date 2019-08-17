Sinop'taki tefeci operasyonu: 1 tutuklama

17.08.2019 15:03

Sinop'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 zanlıdan 4'ü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı itiraz etti.

Savcının itirazını değerlendiren üst mahkeme, 5 zanlıdan 4'ü hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Emniyet güçlerince tekrar gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.K. tutuklandı.

Diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA