Sinop'taki selzedeler için Beypazarı'ndan yardım tırı yola çıktı
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Sinop'taki selzedeler için Beypazarı'ndan yardım tırı yola çıktı

Sinop'taki selzedeler için Beypazarı'ndan yardım tırı yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Beypazarı Belediyesi, Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak için ilçe sakinlerinin de katkılarıyla hazırlanan yardım malzemelerinin afet bölgesine gönderildiğini duyurdu.

Beypazarı Belediyesi, Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak için ilçe sakinlerinin de katkılarıyla hazırlanan yardım malzemelerinin afet bölgesine gönderildiğini duyurdu.

Beypazarı Belediyesi, Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak için ilçe sakinlerinin de katkılarıyla hazırlanan yardım malzemelerinin afet bölgesine gönderildiğini duyurdu. Kuru gıda, bakliyat, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçların içerisinde bulunduğu yardım tırı selzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarmak için yola çıktı.

"Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken böylesi zamanlarda yaraların hep birlikte sarılması gerektiği mesajını vererek şu açıklamada bulundu:

"Hatırlanacağı üzere Muğla'nın ilçelerinde yangın söndürme çalışmalarına belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizle destek vermiştik. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın tüm acılarımız ortaktır. Bu kapsamda Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede yardım ihtiyacının artmasından dolayı, selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız ve içerisinde kuru gıda, bakliyat, temizlik ve hijyen malzemeleri bulunan Yardım Tırımız bugün yola çıktı. Hep birlikte yaralarımızı sarmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yardımsever vatandaşlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemiz genelinde meydana gelen yangınlar ve sellerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." - ANKARA

Sinop'taki selzedeler için Beypazarı'ndan yardım tırı yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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