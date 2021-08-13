BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerine devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Sel bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Ayancık'ta dünden daha iyi durumdayız. Ulaşılamayan köylere peyderpey ulaşıyoruz, kapalı yolları açıyoruz. Bütün planlarımızı ve programlarımızı yaptık, inşallah kısa sürede burada hayatı normale döndüreceğiz. Hasar görmüş köprülerimizin tamiri, yenilerinin yapımı ve yıkılmış köprülerin yerine geçici ulaşım yollarının imalatları da yapılıyor. Her noktada topyekun bir mücadele var. Ayancık için kayıplardan 6 vatandaşımızın cenazesine ulaştık. Dileğimiz bu sayının artmamasıdır. Şu an için Ayancık'ta 6 vatandaşımız vefat etti. İletişim bakımından bir sıkıntımız yok, köylerde bazı sıkıntılar var, elektrikten kaynaklı, bu sorunun giderilmesi için çalışıyoruz. Ulaşamadığımız köylere jeneratör tesis ediyoruz. Hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Ayancık merkezin tamamına yakınına elektrik ve su verildi, köylere de verilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların da üstesinden geleceğiz" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP'TA 6 VATANDAŞIMIZIN CENAZESİNE ULAŞTIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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