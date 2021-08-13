Sinop'taki selde ölü sayısı 6'ya yükseldi (5)

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.