Sinop'taki selde ölü sayısı 6'ya yükseldi (5)
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Sinop'taki selde ölü sayısı 6'ya yükseldi (5)

Sinop'taki selde ölü sayısı 6'ya yükseldi (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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