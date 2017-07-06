Sinop'taki İş Kazasında Yaralanan İşçi Öldü

Sinop'ta pencerenin demir korkuluklarını çıkarmaya çalışırken düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaleyazısı Mahallesi Batur Sokak'ta meydana gelen olayda, 22 yaşındaki dış cephe ustası Hakan Arı, 1. katta pencerede bulunan demir korkulukları sökmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hakan Arı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİNOP