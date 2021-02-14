Sinop'ta yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi
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Sinop'ta yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi

14.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:28
Sinop'ta yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi

Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiği bildirildi.

Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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