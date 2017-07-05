Sinop'ta Yol Çalışmasında Göçük : 1 Ölü

SİNOP'ta yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.



Türkeli ile Ayancık ilçeleri arasında bir süredir devam eden yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada iş makinesinin ismi henüz belirlenemeyen operatörü, toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkarılan operatörün, hayatını kaybettiği belirlendi.



Operatörün cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - Sinop