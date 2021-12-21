Sinop'ta yoğun kar yağışı
Sinop'ta yoğun kar yağışı Bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'u da etkisi altına aldı.
SİNOP (İHA) - Sinop'ta yoğun kar yağışı
Bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi
SİNOP - Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'u da etkisi altına aldı.
Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'ta da etkili oldu. Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da kendini gösterdi. Havanın kararması ile başlayan kar ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. İlçeler başta olmak üzere kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Eğitime bir gün ara
Ayrıca Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze, Sinop Merkez, Türkeli ilçelerinde eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verilmiştir" denildi.