Sinop'ta yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü
Sinop'un Erfelek ilçesinde, yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
12.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:32
Sinop'un Erfelek ilçesinde, yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Kınık Bülbüllü Mahallesi'nde inşaat halindeki evin duvarı, 3 yaşındaki Damla Kurt'un üzerine devrildi. Molozların altından ailesi tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA