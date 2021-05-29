Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı

Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı. Geçemeyen vatandaşlar ekipleri seferber etti.

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyü Hodul Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir kavak ağacı rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Durumu oradan geçmek isteyen vatandaşlar fark etti.

Ağaçla kapalı yolu kullanamayan vatandaşlar durumu yakındaki köye haber verdi. Köy azasının da desteğiyle bölgeye kesim motoru getirildi. Ağaç bulunduğu yerde parçalara ayrıldı. Ağacın dalları ve gövdesinin ayrılarak yol kenarına alınmasıyla yol tekrar kullanıma açıldı. - SİNOP

Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı
Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:58:51. #1.14#

title