Sinop'ta yıkılan ağaç yolu kapattı
SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı.
SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı. Geçemeyen vatandaşlar ekipleri seferber etti.
Olay, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyü Hodul Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir kavak ağacı rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Durumu oradan geçmek isteyen vatandaşlar fark etti.
Ağaçla kapalı yolu kullanamayan vatandaşlar durumu yakındaki köye haber verdi. Köy azasının da desteğiyle bölgeye kesim motoru getirildi. Ağaç bulunduğu yerde parçalara ayrıldı. Ağacın dalları ve gövdesinin ayrılarak yol kenarına alınmasıyla yol tekrar kullanıma açıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı