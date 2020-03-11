Sinop'ta Yeşilay Haftası kutlandı Yeşilay Haftası programları çerçevesinde Sinop Özel Eğitim İş Okulunda bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Yeşilay Haftası programları çerçevesinde Sinop Özel Eğitim İş Okulunda bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam temalı etkinlik gerçekleştirildi.



Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bağımlılıklarla mücadelenin 100. yılında Yeşilay toplumun bütün kesimlerine ulaşmak maksadıyla Yeşilay Haftası kutlamalarının Mart ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Boz, etkinlikler çerçevesinde Sinop Özel Eğitim İş Okulunda öğrencilerin katılımıyla interaktif bir şekilde bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir hayatın nasıl yaşanabileceğini videolar eşliğinde anlattıkların, çocuklara sorular sorarak onları ödüllendirdiklerini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA