Sinop'ta Yerli Füze Denemesi Gerçekleştirildi
Sinop'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme test atışları gerçekleştirildi.
Sinop'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme test atışları gerçekleştirildi.
ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen deneme atışları, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde yapıldı. Füze test atışlarının yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölge giriş-çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmasına izin verilmedi. Bir dönem dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde gerçekleştirilen füze denemeleri kentte heyecanla takip edildi.
Kaynak: DHA