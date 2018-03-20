Sinop'ta Yelkovan Kuşları Ölü Bulundu

SİNOP'ta, yelkovan kuşları belirlenemeyen bir nedenle sahilde ölü bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şube Müdürü Nurullah Gürkan, "Numuneleri topladık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

Olay, Sinop'un merkez Orduköyü sahilinde meydana geldi. Sahilde telef olmuş kuşları görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu ve numuneler topladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şube Müdürü Nurullah Gürkan, "Görevlendirdiğimiz veteriner hekimimiz ve ekiplerimiz olay yerine gitti. Yelkovan kuşlarının telef olduğunu ve sahile vurduğunu tespit ettiler. Olayın ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişim haline geçtik. Analizler için destek istedik. Numuneleri topladık ve teslim ettik. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

- Sinop