Sinop'ta Yelken Yarışları Yapıldı

Sinop'ta, Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programı kapsamında Atatürk Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.



İç liman mevkisinde yapılan yarışmalara, 20 sporcu katıldı.



Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları gerçekleştiren törenle Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü (SKY) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Batmaz ve diğer ilgililer tarafından verildi.