Sinop'ta yaz spor okulları açıldı

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, bakanlıklarınca uygulamaya konulan projenin çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunacağını söyledi.

Sinop'ta 20 branşta 8 bin çocuğun sporla buluşturulmasının hedeflendiği vurgulayan Karaömeroğlu, "Projeyle amacımız, çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Proje aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu