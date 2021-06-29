Sinop'ta yaz spor okulları açıldı
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Sinop'ta yaz spor okulları açıldı

Sinop'ta yaz spor okulları açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, bakanlıklarınca uygulamaya konulan projenin çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunacağını söyledi.

Sinop'ta 20 branşta 8 bin çocuğun sporla buluşturulmasının hedeflendiği vurgulayan Karaömeroğlu, "Projeyle amacımız, çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Proje aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayacaktır." dedi.

Sinop'ta yaz spor okulları açıldı
Sinop'ta yaz spor okulları açıldı
Sinop'ta yaz spor okulları açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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