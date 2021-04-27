- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor
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- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Yaşam

- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor Sinop'ta yaşlılar korona virüsünden yürüyüş ve spor yaparak korunuyor.

- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor

SİNOP - Sinop'ta yaşlılar korona virüsünden yürüyüş ve spor yaparak korunuyor.

Kentin sahil şeridi sabah saatlerinden itibaren yaşlıların uğrak yeri oluyor. Açık havada yürüyüşe çıkan yaşlılar hem korona virüsünden korunuyor hem de spor yapıyor. Maske, mesafe ve eşofmanlarıyla sporun tadını çıkaran yaşlılar kendilerine izin verilen saatleri değerlendiriyor. Yaşlılar spor parklarına da ilgi gösteriyor. Kimi sahil şeridinde yürümeyi tercih ederken kimiyse parktaki spor aletleriyle vaktini geçiriyor.

Yürüyüş yapan Resul adlı vatandaş, "Yasak günlerin dışında spor yapmaya çalışıyorum. Vücudum içi, organlarımız için düşünmek için her için faydası var. Ev hayatı sıkıcı oluyor. Hareketsiz kalıyorsun. Zor günlerden geçiyoruz umarım atlatırız. Bu sporla hem enerji alıyoruz hem vücudumuzun çalışmayan kısımlarını çalıştırıyoruz hem de temiz hava almış oluyoruz" dedi.

- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor
- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor
- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor
- Sinop'ta yaşlılar koronadan sporla korunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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