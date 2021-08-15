Sinop'ta yaşanan selin ardından Babaçay köyünün son hali görüntülendi

Sinop'ta yaşanan selin ardından Babaçay köyünün son hali görüntülendi Sinop'ta selden en çok etkilenen köylerin başında Babaçay köyü geliyor.

Sinop'ta yaşanan selin ardından Babaçay köyünün son hali görüntülendi

SİNOP - Sinop'ta selden en çok etkilenen köylerin başında Babaçay köyü geliyor. Dev su kütlelerinin gelişi karşısında bir şey yapamayan köylüler çareyi evlerin çatısına çıkmakta buldu. Köyde selin bıraktığı manzara sel sularının çekilmesiyle ortaya çıktı.

60 hanenin olduğu köyde yaklaşık 30 ev yıkılmış durumda. Selin boyutunun ne derece büyük olduğunu köprünün üzerinde kalan tomruklar gözler önüne seriyor. Felaketi yaşayan köy sakinleri anılarıyla birlikte yıkılan evlerini terk ediyor. 3 gün aradan sonra kara yoluyla ulaşımın sağlandığı köyde evlerini terk etmeyenler için de temel ihtiyaç yardımı yapılıyor. Korku dolu saatleri evin çatısında geçirdiğini belirten 82 yaşındaki Haşim Aydın, sel sularının ortasında kaldığını belirterek, "Evin üzerinde mahsur kaldık. Sel evin iki tarafından gelince biz dışarı çıkamadık. Yani evin üzerinde kaldık. Ne aşağıdan, ne önden, ne bir yerden. 3 kişi kaldık. Helikopter gelene kadar 5-6 saat bekledik üstünde" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta