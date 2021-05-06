Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği
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Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Güncel

Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği Sinop'ta sokak ortasına düşerek yerden kalkamayan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerini seferber etti.

Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği

SİNOP - Sinop'ta sokak ortasına düşerek yerden kalkamayan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerini seferber etti.

Gökyüzünde uçan martı bir anda Tuzcular Caddesi üzerine yere düştü. Çevreden geçen esnaf ve vatandaşlar martıyı yol kenarına aldı. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Martı bir süre yerde hareketsiz kaldı ve yediklerini çıkardı. Ekipler beklenirken martı son bir çırpınışla kendini tek katlı bir iş yerinin çatısına çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler Sinop Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yakalanan martı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Martının göreceği tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği
Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği
Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği
Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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