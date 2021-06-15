Sinop'ta yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Sinop'ta, vatandaşlarca doğada yaralı halde bulunan 3 haftalık karaca, tedavi ediliyor.

Sinop'ta, vatandaşlarca doğada yaralı halde bulunan 3 haftalık karaca, tedavi ediliyor.

Ayancık ilçesi Mestan köyünde ormanlık alanda yaralı karaca yavrusu bulan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce köylülerden teslim alınarak Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen karacanın burada yapılan muayenesinde, sağ arka bacağında kırık ve yoğun şekilde keneye bağlı enfeksiyon tespit edildi.

Veteriner hekimler tarafından ameliyat edilen karaca, 45 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu