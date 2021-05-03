Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
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Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü

İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü Sinop'un Ayancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında küle dönen evde bulunan iki adet Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının yanmadığı görüldü.

Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında küle dönen evde bulunan iki adet Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının yanmadığı görüldü.

Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyü Tanışman Mahallesi'nde Kerim Kaya'ya ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında ev tamamen yanarak küle dönmüştü. Yangın sonrasında enkaz kaldırılarak, yeni yapılacak evin temel atma çalışmasına başlanırken, inşaat ustası Mehmet Kırbacı sayfaları yanmamış halde iki adet Kur'an-ı Kerim buldu. Bulunan Kur'an-ı Kerim'lerin cilt kabı yanarken, sayfalarının ise yangında zarar görmediği tespit edildi. Bu durumu inşaat ustası Mehmet Kırbacı sosyal medya hesabından paylaştı. Kırbacı paylaşımında, "Tanışman'da geçtiğimiz günlerde evi yanan Kerim Kaya'nın inşaat temelini hayırlısı ile bugün atacağız. Yangında hiçbir şey kalmaksızın kül olup, yanan evde çıkan 2 adet Kur'an-ı Kerim'de ayetlere hiçbir şekilde zarar gelmemiş" dedi.

Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ

Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
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