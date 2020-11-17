Sinop'ta yakalanan dev İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi
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Sinop'ta yakalanan dev İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi

17.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:17
Sinop'ta yakalanan dev İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırttı.

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırttı. Sinop'ta çok nadir görülen diğer adıyla 'deve balığı' olarak bilinen İskender balığı 700 TL'den satıldı.

Sinoplu balıkçılar tarafından yakalanan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İlk defa böyle bir balık yakaladıklarını söyleyen 28 yıllık balıkçı Adnan Demir, "Sinop'ta çok nadir görülen diğer adıyla deve balığı olarak bilinen İskender balığına rastladık. Vatandaşların çoğu bu balığı bilmiyor. Balığı görenler çok şaşırıyor. Bereketli denizimizden neler çıkıyor. Bu balığın etinin inanılmaz lezzetli olduğunu biliyoruz. Bu balığı da zaten bir lokanta sahibi aldı" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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