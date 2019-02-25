Sinop'ta Vergi Haftası Kutlamaları

Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Defterdar Naci Günaydın burada yaptığı konuşmada, insanlara vergi bilincinin çok daha küçük yaşlarda anlatılması gerektiğini söyledi. Günaydın açıklamalarının devamında, "İlki, 1989 yılında kutlanmaya başlanan Vergi Haftası etkinliklerinin bu yıl 30'uncusunu kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Amacımız; kamuoyunda farkındalık oluşturmak suretiyle verginin önemi ve kalkınmaya olan etkilerinin anlatılması, gönüllü vergi uyumunun sağlanması ve aynı zamanda, toplumda vergi bilincinin oluşturulmasıdır. Vergi ödevi, bilindiği üzere kaynağını Anayasa'nın 73'üncü maddesinden almaktadır. Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi vermenin kutsal bir vatandaşlık görevi olduğu, esas alınarak vergi bilincinin çok daha genç yaşlarda anlatılmasının önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu amaçla, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak çeşitli okullarımızda ve öğrenci yurtlarımızda 'vergi' konulu söyleşiler, panel ve konferanslar düzenlenecektir. Hafta süresince, mükelleflerimiz ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergi rekortmenleri iş yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teşekkür belgeleri takdim edilecektir. Kamu giderleri olarak tanımlayabileceğimiz, eğitim, sağlık, kültür, savunma ve alt yapı hizmetleri ile diğer birçok giderleri karşılamanın en temel finansman kaynağını vergiler oluşturmaktadır. 2019 yılı bütçesine bakıldığında, toplam bütçe gelirlerinin yüzde 89'unun vergi gelirlerinden oluştuğu görülecektir" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA