Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı

15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:34
Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı

Sinop Sağlık İl Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, vatandaşları mantar zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Sinop Sağlık İl Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, vatandaşları mantar zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Reyhanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantarın doğada yaygın olarak bulunan önemli besin kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmesi vakalarında artış gözlendiğini ifade eden Reyhanlıoğlu, "Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebiliyor. " dedi.

Mantar zehirlenmesi belirtileri konusunda da bilgi veren Reyhanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde doğal ortamlarda çok çeşitli zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir. Yenilen mantarın 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir. Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelidir. Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

İlgili Haberler

Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı
Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:53:38. #1.15#
title