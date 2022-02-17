Sinop'ta uyuşturucu üretip ticaretini yapan 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Sinop'ta uyuşturucu üretip ticaretini yapan 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta uyuşturucu üretip ticaretini yapan 1 kişi tutuklandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde üretip sattığı belirlenen şahıs, 1 kilo esrarla yakalandı.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde üretip sattığı belirlenen şahıs, 1 kilo esrarla yakalandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ürettiği ve ticaretini yaptığı öğrenilen 1 kişi yakalandı. Düzenlenen baskında şahsın ürettiği 1 kilogram kubar esrar ve pet bardaklara ekilmiş halde kenevir tohumları ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayla ilgili ele geçirilen şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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