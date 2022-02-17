Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

TÜRKELİ, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine ekiplerce operasyon düzenlendi.

Zanlının adresinde yapılan aramalarda 1000 gram kubar esrar ve bardak içinde ekilmiş kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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