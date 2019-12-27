Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

27.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:38

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gerze ve il merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız iki tabanca, bir kilogram esrar ve 26 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA