Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmalar sonucunda Erfelek ilçesi Hasandere köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri