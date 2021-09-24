Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmalar sonucunda Erfelek ilçesi Hasandere köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.