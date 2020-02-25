Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sinop'un Erfelek ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
25.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:38
Sinop'un Erfelek ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Selbeyi köyünde şüphe üzerine park halindeki bir araçta arama yapıldı.
Dedektör köpeği "Perman"ın da kullanıldığı aramada bir miktar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA