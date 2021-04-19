Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmalar neticesinde Türkeli ilçesi Güzelkent köyünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerce araç içinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda poşet içine gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu