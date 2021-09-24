Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Hasandere köyünde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, yaklaşık 2000 gram kubar esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sinop'un Erfelek ilçesinde, bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Hasandere köyünde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, yaklaşık 2000 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli soruşturmaya başlandı" denildi. - SİNOP

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