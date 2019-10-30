Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

30.10.2019 21:30

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine arama yaptıkları araçta 110 uyuşturucu hap ile 8 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan S.D, H.K. ve T.M, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.D. ve H.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA