Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi Tabakhane Sokak'ta yapılan operasyonda A.K. isimli şahısın üzerinden 5 adet, C.F.S isimli şahısın üzerinden ise 55 adet uyuşturucu hap çıktı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SİNOP

Kaynak: İHA