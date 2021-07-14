Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından Ayancık ilçesi Babaköy köyünde bir kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce şüphelinin evi ve eklentilerinde yaptığı aramada 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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