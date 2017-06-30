Sinop'ta Uyuşturucu ile Mücadele

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında metruk binalar başta olmak üzere, çeşitli mekanlarda çalışma başlattı.



Metruk binaları didik didik arayan ekipler, mendirek sahasında da geniş çaplı araştırma yaptı. Ayrıca bu mekanlarda şüpheli şahıslar üzerinde de üst araması ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin aralıklarla söz konusu mekanların denetlendiği ve bu uygulamaların devam edeceği bildirildi. - SİNOP