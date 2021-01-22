Sinop'ta üretilen "kestane balı"na coğrafi işaret
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Sinop'ta üretilen "kestane balı"na coğrafi işaret

22.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:14
Sinop'ta üretilen

Sinop'ta üretilen "kestane balı"na coğrafi işaret belgesi verildi.

Sinop'ta üretilen "kestane balı"na coğrafi işaret belgesi verildi.

Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) kendine özgü değerlere sahip olduğu belirlenen ve Sinop'ta üretilen kestane balının tescil edildiği vurgulandı.

Açıklamada Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın'ın Sinop kestane balının coğrafi işaret tescil belgesini, TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan'dan teslim aldığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bu değerli ürünümüzü muhafaza etmeyi ve daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki süreçte Sinop'a özgü arı türlerinin tespiti ve üretimi için de çalışmalar yürüteceğiz. Sinop için hayırlı olmasını diler, çalışmada emeği geçenleri tebrik ederiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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