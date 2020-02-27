Sinop'ta üniversite öğrencisi pansiyonda ölü bulundu
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Sinop'ta üniversite öğrencisi pansiyonda ölü bulundu

Sinop'ta bir üniversite öğrencisi, kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

27.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:20
Sinop'ta üniversite öğrencisi pansiyonda ölü bulundu

'ta bir üniversite öğrencisi, kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.


Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Furkan Y, Korucuk Mahallesi'nde kaldığı pansiyondaki odasında rahatsızlandı. Arkadaşlarının vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Furkan Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Bu arada, emniyet güçlerince öğrencinin odasında yapılan incelemede çakmak gazı tüpü bulundu.

Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, Furkan Y'ye Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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