Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı - Haberler

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Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

Sinop'ta deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak morga kaldırıldı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak morga kaldırıldı.

Bozburun mevkisinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 250 metrelik uçurumda bulunan ve bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla bulunduğu yerden alındı.

Deniz polisine ait botla iskeleye getirilen ceset, burada yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Emniyet güçleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. ???????

Sinop'ta dün akşam saatlerinde bulunan ceset, hava muhalefeti ve havanın kararması nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.

Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sahil Güvenlik, Sinop, AFAD, Güncel, Haberler

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