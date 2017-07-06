Sinop'ta Tur Otobüsleri Denetlendi

SİNOP (AA) – Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, kente gelen tur firmalarına ait otobüslerin denetlendiğini söyledi.



Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat acentelerine ait yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sıkı bir denetimden geçirdiklerini vurguladı.



Telafisi mümkün olayların yaşanmaması için denetim yapılmasının önem arz ettiğini dile getiren Göz, şöyle konuştu:



"Kaçak ve rehbersiz seyahat faaliyetinde bulunan otobüslere yönelik sıkı bir denetim yapıyoruz. İlgili yönetmenliğe uymayan otobüslere idari para cezası uyguluyoruz. Şu ana kadar 5 otobüs denetlendi ve evrakları eksik olan bir otobüse para cezası uygulandı. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek."