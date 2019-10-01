Sinop'ta traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sinop'ta, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Taban idaresindeki 57 AC 989 plakalı traktör, Sinop-Samsun kara yolu Yalıköy mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 57 AB 082 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kazada traktör sürücüsü ile Tuğba, Makbule ve Şakir Taban yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.