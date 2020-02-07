Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

07.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:02
Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cahit Özcan'ın kullandığı 57 AAF 187 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Ayancık kara yolu mevkisinde karşı yönden gelen Ercan Yıldız idaresindeki 57 EB 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep ve Cemile Yıldız yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler