Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cahit Özcan'ın kullandığı 57 AAF 187 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Ayancık kara yolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Ercan Yıldız idaresindeki 57 EB 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep ve Cemile Yıldız yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP