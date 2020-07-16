Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı
Boyabat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
16.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:54
Boyabat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aykut Demirci'nin (30) kullandığı 34 JB 6299 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi girişindeki kavşakta önce Boyabat Belediyesi temizlik aracına, daha sonra Cemil Kol (55) idaresindeki 34 VHY 53 plakalı araca çarparak durabildi.
Kazada Demirci'nin kullandığı otomobilde bulunan Zeynep Sarıkaya (43) ve Esmanur Sarıkaya (14) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA